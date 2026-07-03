Wiener Austria verpflichtet ÖFB-Spielerin

Verena Hanshaw kehrt nach 16 Jahren im Ausland nach Österreich zurück und schließt sich Austria Wien an. Die 32-jährige Verteidigerin, die zuletzt in der Women’s Super League bei West Ham United spielte, unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis Sommer 2028.

Die in Wien geborene Hanshaw begann ihre Karriere in Österreich beim USC Landhaus, ehe sie 2010 nach Deutschland zum Herforder SV wechselte. Weitere Stationen waren der BV Cloppenburg, der SC Freiburg, der SC Sand und der 1. FFC Frankfurt, für den sie insgesamt 114 Spiele absolvierte. Danach folgten Engagements bei der AS Roma und West Ham United.

Auch im österreichischen Nationalteam zählt Hanshaw seit Jahren zu den prägenden Spielerinnen. Seit 2011 absolvierte sie 131 Länderspiele. 2017 erreichte sie mit Österreich das Halbfinale der Europameisterschaft und wurde in die Elf des Turniers gewählt.