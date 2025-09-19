Wiener Austria will gegen Ried „Momentum nützen“

Die Wiener gaben mit zwei 1:0-Siegen gegen Altach und bei Sturm Graz kräftige Lebenszeichen ab und verschafften auch Trainer Stephan Helm Luft. Nun gilt es, mit einem weiteren Erfolg von Rang neun aus weiter Boden gutzumachen, zu überholen gilt es auch die punktgleich davor liegenden Rieder. „Wir haben ein positives Momentum kreieren können, jetzt gilt es, dieses zu nützen“, betonte Helm. Laut Innenverteidiger Philipp Wiesinger sei das Team in einem kleinen Tief ruhig geblieben. „Wir haben die richtigen Hebel gesetzt, den Turnaround geschafft, da wollen wir morgen weitermachen.“

Das wäre auch wichtig, um vor dem Wiener Derby weiteres Selbstvertrauen zu tanken. „Das Derby ist überhaupt nicht im Hinterkopf. Das Wichtigste ist immer das nächste Spiel, wenn man sieht, wie knapp es in der Liga zugeht“, sagte der Austria-Coach. Sein Team habe im Training „brutal hart“ gearbeitet. Der Aufsteiger wird aber nicht auf die leichte Schulter genommen. „Sie haben gezeigt, dass sie total ernst zu nehmen sind. Sie wollen sehr aggressiv spielen, setzen auf eine hohe Abwehrlinie und spielen mit dem Ball flexibel und mutig“, analysierte Helm. Die Rieder hoffen auf eine Fortsetzung ihrer Auswärtsserie.

In der Fremde gab es zuletzt ein 2:0 bei Blau-Weiß Linz und ein 3:1 beim LASK. Das jüngste Heim-0:2 gegen Hartberg darf nicht überbewertet werden, da viele Coronafälle für Probleme gesorgt hatten. „Nach der überstandenen Krankheitswelle spürt man im Team die Freude und Energie, wieder als komplette Mannschaft am Trainingsplatz in die Vorbereitung gehen zu können“, erläuterte Ried-Coach Maximilian Senft. Als die beiden Teams das letzte Mal aufeinandertrafen, war das am 4. März 2023 (3:1 für Austria) zugleich Senfts erstes Spiel als Ried-Trainer. 2018/19 war der 36-jährige Wiener als Co-Trainer bei der Austria tätig.

