Wiener Austria will Siegesserie beim LASK fortführen

Während der LASK einen bitteren Europacup-Abend in Bosnien und Herzegowina verdauen muss, will die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle schwimmen. Erstmals seit der Meistersaison 2012/13 gelangen den Veilchen zuletzt sechs Ligasiege in Folge, am Sonntag (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) soll die Serie in Linz prolongiert werden und damit ein weiterer großer Schritt Richtung Meistergruppe gelingen. Auf diesen hofft allerdings auch der LASK.

Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp kassierte am Donnerstag in der Conference League nach langer Unterzahl eine 1:2-Auswärtsniederlage bei Borac Banja Luka und gab dabei auch noch eine Führung spät aus der Hand. Die Schwarz-Weißen standen nach Schlusspfiff schwer geschlagen im bosnischen Regen, nun gilt es, die formstarke Austria im letzten Heimspiel des Jahres zu entschärfen. „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken und Gas geben“, betonte Innenverteidiger Philipp Ziereis. Das Europacup-Spiel werde am Freitag noch in den Knochen stecken, sagte der Deutsche. Aber: „Wir spielen zuhause bei uns im Stadion, das wird Energie geben. Wir werden voll auf Sieg spielen.“

Schopp erwartet „ein intensives Spiel“ gegen einen Gegner, der einen richtig guten Lauf habe. „Wir wollen gegen einen starken Gegner eine gute Show abziehen“, betonte der Coach. „Austria ist mit Sturm unglaublich stabil. Es ist für den österreichischen Fußball wichtig, dass die Austria so spielt wie sie spielt.“ In der Liga sind die Linzer mit zwei 2:1-Auswärtssiegen gegen Salzburg und Altach auf Tabellenplatz fünf geklettert, sieben Punkte hinter der auf Rang drei liegenden Austria. Das erste Saisonduell im August hatte die Austria durch ein spätes Siegestor verdient mit 2:1 gewonnen.

Austria-Kreativgeist Fitz fehlt gesperrt

Zuletzt durften die Wiener vor allem auf eine gesicherte Defensive rund um Routinier Aleksandar Dragovic vertrauen, bei den sechs Siegen – fünf mit einem Tor Unterschied – ließ die Helm-Truppe nur zwei Gegentore zu. Die jüngsten Erfolgserlebnisse sorgen in Wien-Favoriten freilich für eine gelöste Stimmung. „Natürlich generiert das ganz viel positive Energie. Aber wir wollen bescheiden bleiben, keinen Millimeter nachgeben“, betonte Trainer Stephan Helm. In den beiden Runden vor der Winterpause solle das Maximale rausgeholt und noch einmal nachgelegt werden.

Am Sonntag müssen die Wiener allerdings auf den gesperrten Dominik Fitz verzichten, die kreative Schaltzentrale in der violetten Offensive. „Fitzi ist ein ganz spezieller Spieler, der immer gute Ideen im letzten Drittel hat“, sagte Helm über den besten Assistgeber der Liga. Positiv stimmt den Burgenländer, dass derzeit alle Kaderspieler bei den Veilchen fit sind. „Andere sind schon gierig, da werden wir eine gute Lösung finden.“

Die Statistik spricht zumindest teilweise für den LASK, seit dem Wiederaufstieg 2017 verloren die Oberösterreicher nur eines der zehn Heimspiele gegen die Austria. „Sie sind seit der ersten schwierigen Saisonphase in allen Bereichen eine der Top-Mannschaften“, betonte Helm.

