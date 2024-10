Wiener Austria zieht glanzlos ins Cup-Viertelfinale ein

Die Wiener Austria steht im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Die „Veilchen“ setzen sich auswärts beim Zweitligisten aus Horn mit 1:0 durch.

Die Austria setzt ihre Erfolgsserie nach zuletzt drei Ligasiegen fort. Die Violetten änderten in Horn nicht viel am Personal, Stürmer Marko Raguz stand erstmals seit Februar 2022 und erstmals für die Austria in einem Pflichtspiel in der Startformation.

Horn ließ wenig zu, das Siegestor war eher ein Zufallsprodukt: Einen Schuss von Reinhold Ranftl im zweiten Versuch fälschte sein Kollege Lucas Galvao ins Tor ab (35.). Die Chance auf eine frühere Entscheidung verpasste Andreas Gruber nach einer Kopfball-Vorlage des ebenfalls eingewechselten Manfred Fischer (52.).

