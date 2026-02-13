Wiener Derby als Bewährungsprobe für Fans und Rapid-Coach

In der ADMIRAL Bundesliga geht am Sonntag das zweite Wiener Derby in dieser Saison zwischen der Austria und Rapid in Szene.

Erstmals seit fast eineinhalb Jahren sind dabei wieder Auswärtsfans zugelassen. Für den Anhang beider Clubs sowie auch für Neo-Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup ist der Schlager in der Generali-Arena eine Art Bewährungsprobe.

Grün-Weiß auf der Suche nach Erfolg

Am Verteilerkreis ist alles angerichtet: Das 348. Wiener Derby ist mit 15.600 Zuschauern ausverkauft, die Auswärtsfans sind zurück, und beide Clubs haben im Kampf um die Meistergruppe nichts zu verschenken. „Jeder kann es spüren, es ist eine aufregende Woche. Es wird ein hartes Spiel, ein echter Kampf. Dafür müssen wir Lösungen haben“, sagte Hoff Thorup am Freitag. Der Däne kann auf den wieder fitten Linksverteidiger Jannes Horn bauen. Im Gegensatz zu Andreas Weimann stehen hinter Neuzugang Yusuf Demir, dem Spielpraxis fehlt, noch Fragezeichen. „Er kämpft um einen Platz im Kader am Sonntag.“

Während die Austria mit einem 2:0 in Salzburg sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet ist, schlägt sich Rapid seit Anfang November mit einer Sieglosserie (sieben Niederlagen, vier Remis) herum. Unter dem neuen Trainer stehen das Cup-Aus in Ried sowie ein Heim-1:1 gegen Hartberg zu Buche. „Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir beim Derby voll punkten können, dann kann das schon viel bewegen“, meinte Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Das erste Derby in Hütteldorf war Ende September mit 3:1 eine Beute der Austrianer.

