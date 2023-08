Wiener Derby terminiert: ADMIRAL Bundesliga legt Spieltermine bis neunter Runde fest

Ein heißer Herbstbeginn folgt auf die Sommer-Highlights der Jubiläumssaison der ADMIRAL Bundesliga 2023/24: Die Liga legte bereits vorab die genauen Spieltermine der Runden sieben bis neun fest – auch der Termin des ersten Wiener Derbys der neuen Saison ist nun bekannt.



So treffen in der siebten Runde nach der Länderspielpause Meister Red Bull Salzburg und Vizemeister SK Sturm Graz am Samstag, den 16. September, um 19.30 Uhr aufeinander, ehe Austria und Rapid Wien am darauffolgenden Sonntag gegen Hartberg und den WAC ihre Pause beenden.

Die achte Runde wartet am Samstag, den 23. September, mit der Liga-Premiere zwischen Salzburg und Aufsteiger Blau-Weiß Linz auf, ehe einen Tag später das Prestigeduell zwischen Rapid und Sturm erfolgt.

Wiener Derby steigt am 1. Oktober

Ein weiterer Kracher folgt dann am Sonntag, den 1. Oktober: Austria und Rapid treffen im ersten Wiener Derby der Saison um 17 Uhr aufeinander, am Tag zuvor gastiert und der anderem der LASK beim Wolfsberger AC.

Der Spielplan der Runden sieben bis neun in der Übersicht:

Die weiteren Termine für die restliche Herbstsaison werden voraussichtlich nach der Auslosung der europäischen Gruppenphasen Anfang September bekanntgegeben.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.