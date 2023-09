Wiener Derby, Topspiele in England und Deutschland, Ryder Cup & Tennis: Dein Wochenende auf Sky

Spitzensport der Extra-Klasse auf Sky! Ob Topspiele in ADMIRAL Bundesliga, Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga, Premier League, der Ryder Cup im Golf oder das ATP-Tennisturnier in Astana – auf Sky verpasst ihr an diesem Wochenende nichts. Hier gibt’s alle Infos zu den Top-Events im Überblick. Mit dem Sky X Traumpass könnt ihr alle Sport-Highlights live streamen!



ADMIRAL BUNDESLIGA

Wer schafft den Sprung aus der Sieglos-Serie? Austria Wien – SK Rapid mit Co-Kommentator Peter Stöger am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Am Sonntag blickt Fußball-Österreich gespannt nach Wien, wenn in der Bundeshauptstadt das 341. Derby zwischen Austria Wien und dem SK Rapid ansteht. Während die Veilchen den zweiten Saisonsieg feiern möchten, wollen die Gäste aus Hütteldorf den ersten Derbysieg seit 2019 einfahren. Wer kann die eigene Negativ-Serie beenden? Das Wiener Derby wird ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Sky Experte Peter Stöger wird die Partie an der Seite von Otto Rosenauer als Co-Kommentator begleiten.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 30. September 2023

16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SC Austria Lustenau – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau-Weiß Linz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 1. Oktober 2023

13:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid, live auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

PREMIER LEAGUE

Tottenham Hotspur – FC Liverpool

Wann? Samstag um 18:30 Uhr

Samstag um 18:30 Uhr Wo? Ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Es ist das Duell Vierter gegen Zweiter. Mit fünf Siegen und nur einem Remis ist der FC Liverpool glänzend in die Saison gestartet, einzig Manchester City thront mit sechs Siegen derzeit über dem Team von Trainer Jürgen Klopp. Am Samstagabend wartet nun ein weiterer Prüfstein auf die neuformierten Reds. Tottenham Hotspur hat den Abgang von Vereinsikone Harry Kane zum FC Bayern erstaunlich gut verdaut und ist ebenfalls noch ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis).

BUNDESLIGA

Die Original Sky Konferenz

Wann? Samstag um 15:30 Uhr

Samstag um 15:30 Uhr Wo? Ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 & Sky Sport Top Event

Krisenduell tief im Westen: In der Konferenz am Samstag (ab 14 Uhr live auf Sky) ist Borussia Mönchengladbach zu Gast beim VfL Bochum. Parallel trifft Bayer 04 Leverkusen auf den 1. FSV Mainz 05. Mit einem Sieg kann die Werkself die Tabellenführung mindestens mal bis zum Topspiel am Abend übernehmen. Der 1. FC Köln empfängt die Überraschungsmannschaft aus Stuttgart, die mit vier Siegen aus fünf Spielen den vergangenen Spieltag auf dem 3. Tabellenplatz beendete. Die Eintracht aus Frankfurt ist zu Gast beim VfL Wolfsburg und der Aufsteiger aus Heidenheim empfängt Union Berlin.

RB Leipzig – FC Bayern

Wann? Samstag um 18:30 Uhr

Samstag um 18:30 Uhr Wo? Ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 & Sky Sport Top Event

Topspiel in Leipzig! Mit den Leipzigern und dem Rekordmeister aus München treffen am Samstagabend zwei der formstärksten Mannschaften der Bundesliga aufeinander. Bei diesem Duell kommt es ebenfalls zur Neuauflage des Super-Cup-Finales 2023, das die Sachsen deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnten. In der Liga stehen die Münchner nach ihrem 7:0-Erfolg gegen den VfL Bochum auch nur einen Zähler vor dem Pokalsieger.

2. BUNDESLIGA

Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf

Wann? Freitag um 18:30 Uhr

Freitag um 18:30 Uhr Wo? Ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2

Der 8. Spieltag der 2. Bundesliga wird mit einem Spitzenspiel eröffnet. Der Hamburger SV empfängt den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und könnte mit einem Sieg an den Rheinländern vorbeiziehen. Allerdings kriselt es beim HSV – der am Freitag seinen 136. Geburtstag feiert – gewaltig: Gegen die Aufsteiger aus Elversberg und Osnabrück setzte es zuletzt zwei Niederlagen in Folge. F95-Trainer Daniel Thioune, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, wird alles dafür tun, seinen ehemaligen Arbeitgeber vor noch größere Probleme zu stellen.

SC Paderborn – Schalke 04

Wann? Freitag um 18:30 Uhr

Freitag um 18:30 Uhr Wo? Ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 3

Lediglich zwei Siege aus sieben Spielen, Platz 16 und schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz drei – der FC Schalke 04 hat auf den eklatanten Fehlstart reagiert und sich von Trainer Thomas Reis getrennt. Der Traditionsverein steckt in einer bedrohlichen Lage, sportliche Erfolgserlebnisse in Form von Punkten sind dringend nötig. Gegen Paderborn wird Interimstrainer Matthias Kreutzer, unterstützt vom erfahrenen Mike Büskens, versuchen, den Turnaround zu schaffen. Fakt ist: Ein weiterer Misserfolg würde die Situation auf Schalke weiter eskalieren lassen.

Hertha BSC – FC St. Pauli

Wann? Samstag um 20:30 Uhr

Samstag um 20:30 Uhr Wo? Ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2

Als einzige Mannschaft in der 2. Bundesliga ist der FC St. Pauli nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen. Zuletzt setzte der Tabellen-Zweite mit dem 3:1-Heimerfolg gegen Schalke ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz, nun wartet mit Hertha BSC der nächste Bundesliga-Absteiger auf die Kiez-Kicker. Das Team von Trainer Pal Dardai präsentierte sich zuletzt deutlich verbessert und holte drei Siege aus den vergangenen vier Spielen. Kann die Hertha auch gegen St. Pauli ihren Aufwärtstrend fortsetzen?

GOLF

Ryder Cup

Freitag: 07:30 – 18:30 Uhr: Ryder Cup 2023, der 1. Tag auf Sky Sport Golf

07:30 – 18:30 Uhr: Ryder Cup 2023, der 1. Tag auf Sky Sport Golf Samstag: 07:30 – 18:30 Uhr: Ryder Cup 2023, der 2. Tag auf Sky Sport Golf

07:30 – 18:30 Uhr: Ryder Cup 2023, der 2. Tag auf Sky Sport Golf Sonntag: 11:30 – 18:00 Uhr: Ryder Cup 2023, der 3. Tag und Siegerehrung auf Sky Sport Golf

Zum 44. Mal findet mit dem Ryder Cup einer der wohl prestigeträchtigsten Wettbewerbe in der Sportwelt statt. Das alle zwei Jahre ausgetragene Golf-Highlight und Duell zwischen den besten Golfern der USA und Europas wird im spektakulären Marco Simone Golf & Country Club in Rom ausgetragen.

Der Kontinentalwettstreit, der durch die Corona-Pandemie in die ungeraden Jahre verschoben wurde, fesselt seit 1927 Golf Fans der ganzen Welt. Das US-Team will dabei eine lange Leidenszeit beenden: 30 lange Jahre haben die USA beim Ryder Cup auf europäischem Boden nicht mehr gewonnen.

Zusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sky Sport-Pakets mit einer exklusiven „Featured Group“ auch einen zusätzlichen Livestream auf Sky Q und hier auf skysportaustria.at an. Bei den „Featured Groups“ können die Fans von Freitag bis Sonntag komplette Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge folgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, den Livestream direkt über den Sky Q Receiver abzurufen.

Die Übertragungszeiten der Featured Groups im Überblick:

Freitag: 08:00 – 18:30 Uhr*

08:00 – 18:30 Uhr* Samstag: 08:00 – 18:30 Uhr*

08:00 – 18:30 Uhr* Sonntag: 11:30 – 18:00 Uhr*

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

TENNIS

Das ATP 250 Turnier in Astana live & exklusiv bei Sky Sport Austria:

Jurij Rodionov trifft am Freitag nicht vor 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 auf Kitzbühel-Sieger Sebastian Baez. Dominic Thiem ist am Samstag wieder im Einsatz.

Freitag, 29.9., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 30.9., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 6

Sonntag, 1.10., ab 8:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5

Montag, 2.10., ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 3.10., das Finale ab 11:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Bild: GEPA