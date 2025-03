Wienroither-Klub ManCity trennt sich von Cheftrainer

Zwei Wochen nach Marie-Therese Höbinger beim FC Liverpool bekommt auch ihre ÖFB-Teamkollegin Laura Wienroither bei ihrem englischen Fußball-Klub einen neuen Trainer.

Manchester City gab am Montag die Trennung von Gareth Taylor bekannt. Der Tabellenvierte wird nun interimistisch von Ex-Coach Nick Cushing trainiert.

Manchester City trifft in den kommenden zwei Spielen auf Chelsea, den überlegenen Tabellenführer der Women’s Super League. Am Samstag steigt das Liga-Cup-Finale, am 23. März das Meisterschafts-Heimspiel gegen die Londonerinnen.

