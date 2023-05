Wiesberger 18. bei LIV-Turnier in Tulsa

via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat das LIV-Turnier in Tulsa/Oklahoma auf Rang 18 beendet. Der Burgenländer spielte zum Abschluss am Sonntag mit einer 66 seine beste Runde und verbesserte sich mit einem Gesamtscore von 202 noch um zwei Plätze. Dafür strich der 37-Jährige 250.000 Dollar ein. Der Sieg samt 4-Mio.-Dollar-Scheck ging an den US-Amerikaner Dustin Johnson (193), der sich im Stechen gegen Cameron Smith (AUS) und Branden Grace (RSA) durchsetzte.

Das PGA-Turnier in McKinney/Texas gewann unterdessen der ehemalige Weltranglistenerste Jason Day. Für den Australier war es der erste Sieg auf der Tour seit fünf Jahren. Der Steirer Matthias Schwab hatte in Texas den Cut verpasst.

(APA) / Bild: Imago