via

via Sky Sport Austria

Bernd Wiesberger hat am Samstag (Ortszeit) auf der LIV-Tour der Golfer in Tucson nach seiner 72er-Runde zum Auftakt eine 70 (eins unter Par) nachgelegt.

Der 37-jährige Burgenländer schaffte am Samstag fünf Birdies bei vier Bogeys und liegt nun an 39. Stelle. In Führung ist weiter der Australier Marc Leishman nach 65-er und 66-er-Runden mit elf unter Par.

(APA) / Bild: Imago