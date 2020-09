Bernd Wiesberger ist beim Andalucia Masters der Golfprofis im Real Club Valderrama am Schlusstag vom 17. auf den 31. Platz zurückgefallen. Der Burgenländer kam am Sonntag in dem mit 1,25 Millionen Euro dotierten Turnier der Europa-Tour über eine 76er-Runde nicht hinaus, gesamt benötigte er 295 Schläge. Der Sieg ging an den US-Amerikaner John Catlin (286).

(APA)

Artikelbild: Getty