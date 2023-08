Wiesberger bei LIV-Event in West Virginia knapp außerhalb der Top Ten

Golfprofi Bernd Wiesberger hat beim LIV-Tour-Turnier im Greenbrier Resort von White Sulphur Springs/West Virginia einen Top-Ten-Platz knapp verpasst.

Der Burgenländer ließ nach einer 66 und einer 67 am Sonntag eine 65er-Runde (5 unter Par) folgen und wurde mit gesamt 198 Schlägen (12 unter Par) 13. Es ist das beste Ergebnis des 37-Jährigen auf der LIV-Tour in diesem Jahr, das mit 350.000 Dollar (knapp 320.000 Euro) Preisgeld versüßt wird. Der Sieg ging an Bryson DeChambeau.

Dem US-Amerikaner gelang am Schlusstag eine einzigartige 58er-Runde, 13 Birdies standen einem Bogey gegenüber. DeChambeau ist erst der vierte Spieler auf Top-Tour-Level, dem eine 58 glückte. Es ist die überhaupt erste Sub-60-Runde auf der LIV-Tour.

