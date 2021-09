Wiesberger bei Ryder Cup vorerst noch nicht im Einsatz

via

Bernd Wiesberger wird beim Ryder Cup der Golfer in Kohler/Wisconsin in den ersten vier Doppeln am Freitag nicht zum Einsatz kommen.

Europa-Kapitän Padraig Harrington nominierte für die ab 14.05 Uhr MESZ gespielten Foursome-Begegnungen in Whistling Straits die Duos Jon Rahm/Sergio Garcia, Paul Casey/Viktor Hovland, Lee Westwood/Matt Fitzpatrick und Rory McIlroy/Ian Poulter. Ab 19.10 Uhr MESZ finden weitere vier Begegnungen im Bestball statt, die Spieler stehen noch nicht fest.

Europa ist beim wegen der Pandemie um ein Jahr verschobenen 43. Ryder Cup der Golfer in den USA Titelverteidiger und benötigt daher nur ein Remis zur erfolgreichen Verteidigung der Trophäe. “Alle unsere zwölf Spieler wollen Europa stolz machen”, sagte Harrington bei der feierlichen Eröffnung am Donnerstagabend (Ortszeit). Wiesberger hat sich als erster Österreicher für den prestigeträchtigen Vergleich der jeweils zwölf besten Golfer Europas und der USA qualifiziert. Freitag und Samstag werden jeweils acht Doppel-Partien gespielt, am Sonntag folgen zwölf Einzel.

Ryder Cup 2020 live im TV & Stream bei Sky

Sky zeigt den Ryder Cup live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at/live.



Aus europäischer Sicht wird der Ryder Cup zu einer täglich erst gegen Mitternacht endenden Spätschicht. Mit Sky bist du live dabei! Wir zeigen von Freitag bis Sonntag insgesamt mehr als 28 Stunden live im TV sowie im Livestream. Zudem kann man auch ausgewählten Flights folgen. Freitag und Samstag steigen ab 14 Uhr jeweils acht Doppel (Foursome bzw. Fourball), am Sonntag folgen die 12 Einzel. Europa reichen 14 der maximal 28 Punkte.

Der Ryder Cup mit Bernd Wiesberger live und exklusiv bei Sky – streame das Turnier mit dem Sky X Traumpass!

Ryder Cup: Die Foursome Matches & Tee Times am Freitag

Das sind die Vierer-Paarungen für Freitag, den 24. September beim Ryder Cup 2020:

Match 1:

14:05 Uhr: Jon Rahm & Sergio Garcia (Europa) vs. Justin Thomas & Jordan Spieth (USA)

Match 2:

14:21 Uhr: Paul Casey & Viktor Hovland (Europa) vs. Dustin Johnson & Collin Morikawa (USA)

Match 3:

14:37 Uhr: Lee Westwood & Matt Fitzpatrick (Europa) vs. Brooks Koepka & Daniel Berger (USA)

Match 4:

14:53 Uhr: Rory McIlroy & Ian Poulter (Europa) vs. Patrick Cantlay & Xander Schauffele (USA)

