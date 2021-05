Wiesberger droht Cut bei US PGA Championship zu verpassen

via

Golfprofi Bernd Wiesberger steuert beim US-PGA-Championship in Kiawah Island, einem Major-Turnier, dem vorzeitigen Aus entgegen.

Nach zwölf Löchern seiner zweiten Runde, auf der er vorerst zwei Schlagverluste hinnehmen musste, lag der Burgenländer insgesamt acht Schläge über Par. Damit benötigte er an den letzten sechs Löchern vier Birdies, um noch den Cut zu schaffen. Das war ein fast aussichtsloses Unterfangen auf dem tückischen Ocean Course an der windigen Atlantikküste.

Auf der ersten Runde war Wiesberger nur ein Birdie gelungen. Spitzenreiter war vorerst der 50-jährige Phil Mickelson (USA) mit fünf Schlägen unter Par.

