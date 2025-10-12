Wiesberger fällt in Madrid auf zurück

Golfer Bernd Wiesberger ist bei den Open de Espana in Madrid auf den 16. Endrang zurückgefallen. Der 40-Jährige spielte auf dem Par-71-Kurs am Schlusstag eine Par-Runde und büßte gegenüber dem Vortag zehn Positionen ein.

Gesamt hatte Wiesberger 275 Schläge auf dem Konto und damit sechs mehr als die Engländer Marco Penge und Daniel Brown, die ins Play-off mussten. In diesem siegte Penge auf dem ersten Loch, es war sein dritter Erfolg heuer.

