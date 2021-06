Wiesberger nach Startrunde in München im Spitzenfeld

Bernd Wiesberger hat sich am ersten Tag der BMW Open der European Golf-Tour in München ins Spitzenfeld gespielt. Mit einer 65er-Runde (5 unter Par) lag der Burgenländer bei dem mit 1,5 Mio. Euro dotierten Turnier am Donnerstag auf Rang zehn. Allerdings wurde der Bewerb am Nachmittag wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen, nicht alle Spieler konnte ihre Runde beenden.

Wiesberger konnte seine Runde beenden und damit auch zufrieden sein. Der 35-Jährige startete zwar mit zwei Bogeys (Schlagverluste) auf seinen ersten zwei Löchern schlecht, kam danach aber mit sieben Birdies (Schlaggewinne) richtig in Fahrt. Er lag damit zwei Schläge hinter einem führenden Quartett.

Matthias Schwab ist seine erste Runde nicht nach Wunsch gelungen. Der Steirer musste sich mit eins unter Par (71 Schläge) und Rang 65 begnügen. Schwab spielte auf den ersten neun Löchern drei Birdies, musste danach aber zwei Bogeys hintereinander einstecken. “Von den Top Ten bin ich nicht weit entfernt und bis Sonntag ist noch sehr viel möglich”, gab sich der Steirer kämpferisch.

(APA) / Bild: Imago