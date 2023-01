Wiesberger nach von Regen verzögertem Start in Dubai 28.

via

via Sky Sport Austria

Starker Regen hat am Donnerstag den Start des mit neun Millionen US-Dollar dotierten Großturniers der DP World Tour der Golfer in Dubai um mehr als sechs Stunden verzögert.D er Burgenländer Bernd Wiesberger spielte bis Einbruch der Dunkelheit 16 von 18 Löchern und lag mit einem Schlag unter Par vorerst auf dem 28. Zwischenrang.

Zahlreiche Profis, darunter der Wiener Sepp Straka, nahmen ihre erste Runde noch gar nicht in Angriff.

Der Steirer Lukas Nemecz brachte ein 73er-Runde (1 über Par) ins Clubhaus und lag damit auf Rang 50. Spitzenreiter beim Dubai Desert Classic, das auch zur Rolex-Serie zählt, war vorerst der Belgier Thomas Pieters, der nach 15 Löchern bei fünf unter Par stand. Nur zwölf Akteure spielten ihre erste Runde am Donnerstag zu Ende. Am Freitag (ab 5.00 Uhr MEZ) sollen auch Straka und Co. ins Turnier einsteigen.

