Wiesberger schafft Cut bei Irish Open – Nemecz & Schwab out

Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei den Irish Open im nordirischen Newcastle den Sprung ins Wochenende geschafft.

Der Burgenländer verbesserte sich im Royal County Down Golfclub am Freitag mit einer 66er-Runde bzw. gesamt 142 (Par) auf Platz 33. Die Steirer Matthias Schwab (98.) und Lukas Nemecz (115.) verpassten hingegen deutlich den Cut. Schwab zeigte ein rabenschwarzes Finish, der 29-Jährige fabrizierte auf den Löchern 15 bis 18 ein Triple-Bogey sowie drei weitere Bogeys.

In Führung liegt der Italiener Matteo Manassero (136 Schläge/6 unter Par).

Nächste Operation für Woods

Golf-Ikone Tiger Woods hat sich am Freitag einem weiteren Eingriff am Rücken unterzogen. Wegen eines eingeklemmten Nervs im unteren Rückenbereich sei bei ihm eine Mikrodekompressions-Operation vorgenommen worden, teilte der 48-Jährige bei X mit. Der minimalinvasive Vorgang wurde im Hospital for Special Surgery in West Palm Beach/Florida vorgenommen.

„Die Operation verlief reibungslos und ich bin zuversichtlich, dass sie die Rückenkrämpfe und Schmerzen lindern wird, die ich während des Großteils der Saison 2024 hatte“, wurde Woods zitiert: „Ich freue mich darauf, die Reha in Angriff zu nehmen und mich darauf vorzubereiten, zu normalen Lebensaktivitäten zurückzukehren, einschließlich Golf.“

In diesem Jahr trat der langjährige Weltranglistenerste und 15-malige Major-Sieger lediglich bei fünf Turnieren an. Einmal gab er in der ersten Runde auf, dreimal scheiterte er am Cut – wie auch bei seinem bislang letzten Aufritt bei der British Open im Juli.

In den vergangenen gut 20 Jahren musste sich Woods immer wieder Operationen unterziehen, vor allem am Rücken. Zum letzten großen Einschnitt wurde ein Autounfall 2021, bei dem er schwere Beinverletzungen davontrug.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.