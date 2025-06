Wiesberger schafft Cut bei Italian Open – Schwab scheitert

Bernd Wiesberger hat bei den Italian Open der Golfprofis (live bei Sky – streame mit Sky X!) in Monte Argentario den Cut gemeistert, Matthias Schwab muss am Wochenende hingegen zuschauen.

Dank einer 69er-Runde am Freitag schob sich Wiesberger in der Toskana als 52. noch entscheidend nach vorne, für seinen Landsmann gab es nach einer 72 keinen Sprung nach vorne. Als Führender geht der Spanier Angel Ayora bei neun unter Par in die entscheidenden Tage.

(APA) / Bild: Imago