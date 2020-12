via

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am dritten Tag des Europa-Tour-Finalturniers in Dubai seine bisher beste Leistung gezeigt.

Der schlecht in das mit acht Millionen Dollar dotierte World Tour Championship gestartete Burgenländer spielte am Samstag eine 69er-Runde von drei unter Par. Fünf Birdies standen zwei Bogeys gegenüber. Damit wird er vom 48. Rang aus einige Plätze gutmachen. Zahlreiche Spieler waren am Samstagvormittag (MEZ) aber noch unterwegs.

