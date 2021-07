via

via Sky Sport Austria

Für Österreichs Golf-Aushängeschilder ist der Start in die Scottish Open am Donnerstag misslungen.

Bernd Wiesberger liegt nach einer Par-Runde auf dem Par-71-Kurs des Renaissance Club in North Berwick auf dem geteilten 96. Rang. Matthias Schwab benötigte noch einen Schlag mehr und rangiert nur auf der 113. Position. Beide müssen daher am Freitag um den Cut zittern. Nach dem ersten Tag lag der Engländer Jack Senior mit sieben Schlägen unter Par alleine in Führung.

(APA)

Bild: Imago