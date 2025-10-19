Wiesberger verpasst in Neu-Delhi Top-Ten-Ergebnis

Bernd Wiesberger hat bei der mit 4 Millionen Dollar dotierten India Championship der Golfer in Neu-Delhi den 17. Rang belegt. Er verpasste damit das erhoffte Top-Ten-Ergebnis. Der Burgenländer spielte am Sonntag eine 70er-Runde und schloss das Turnier mit 12 unter Par ab. Der Sieg ging an den Engländer Tommy Fleetwood, der gleich zehn Schläge weniger benötigte.

Die Entscheidung für die volle Kategorie der Tourkarte fällt somit erst kommende Woche beim letzten regulären Turnier der DP World Tour in Südkorea.

Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou wurde es nichts aus einem österreichischen Sieg. Maximilian Steinlechner musste sich im Play-off um den ersten Platz dem Spanier Sebastian Garcia beugen und wurde Zweiter, Lukas Nemecz landete auf Rang vier.

