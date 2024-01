Wiesmann geht: Führungswechsel beim Österreichischen Basketballverband

Das neue Jahr hat im heimischen Basketballverband einen Führungswechsel gebracht. Wie Basketball Austria mitteilte, hat General Manager Johannes Wiesmann den Verband nach fast fünf Jahren verlassen. Seine Nachfolge treten Aldin Saracevic und Albert Handler an. Saracevic, der sein Amt als Manager der Vienna Timberwolves zurücklegt, wird ÖBV-Generalsekretär. Handler, zuletzt bereits Ligamanager, übernimmt die Geschäftsführung der Basketball Superliga.

„Es waren unfassbar intensive, aber vor allem sehr erfolgreiche Jahre“, erklärte Wiesmann in einer Aussendung. „Ich bin sehr stolz darauf, wie sich der ÖBV von einem kleinen Verband zu einer professionell strukturierten und geführten Organisation entwickelt hat.“

Seine beiden Nachfolger hat Wiesmann selbst vorgeschlagen. Saracevic bezeichnete er als den richtigen Mann für die Zukunft. „Die Kinder rennen den Vereinen die Türen ein. Jetzt geht es darum, sich in den nächsten Jahren so aufzustellen, dass sich daraus auch eine breitere Spitze entwickelt.“ Handler wiederum sei bei den Vereinen hoch angesehen, so Wiesmann. „Er wird es sicher schaffen, gemeinsam mit den Klubs den eingeschlagenen Weg der Professionalisierung der Ligen weiterzugehen.“

(APA)/Bild: GEPA