„Wikinger“ auf WM-Mission: Haaland trifft und träumt

Erling Haaland trifft und trifft – und lässt ganz Norwegen träumen. Die WM bedeutet dem Starstürmer alles.

Erling Haaland riss die imaginären Riemen mit geballten Fäusten nach hinten, begleitet von einem donnernden „Ruuh“. Der unaufhaltsame Torgigant strahlte wie ein kleiner Junge, als er auf dem Rasen von East Rutherford hockte und das erste Etappenziel an der Seite seiner Teamkollegen und Tausender norwegischer Fans mit dem ikonischen „Viking Row“ feierte.

Dieser Abend im MetLife Stadium, an dem der Starstürmer Norwegen vorzeitig in die K.o.-Phase geführt hatte, sei einer der größten seines Lebens, schwärmte Haaland ganz beseelt, nachdem er seine Familie geherzt hatte und mit einem Kuss seiner Freundin belohnt worden war. Die Momente vor der Fankurve, in denen er mit seinen Mitspielern das 3:2 (1:0) gegen Senegal genoss, seien „ganz besonders“ gewesen.

Dass die Skandinavier den Einzug in die Zwischenrunde derart ausgelassen feiern durften, lag nicht zuletzt erneut an Haaland. Mit seinem zweiten Doppelpack in seinem zweiten WM-Spiel ebnete der Starangreifer den Weg. Er trifft und trifft – und lässt die „Wikinger“ bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren träumen. Sogar der Gruppensieg ist mit einem Sieg im Duell mit Frankreich möglich.

Sein Geheimnis? Haaland lachte, er sei „einfach ziemlich gut darin, Tore zu schießen“, sagte der Mann mit der unglaublichen Quote: 25 (!) Treffer hat Haaland in seinen jüngsten 15 Länderspiel-Einsätzen erzielt. Tore zu schießen, sei „einfach meine Spezialität“, meinte er lapidar. Nur was ist möglich mit einem unersättlichen Haaland?

Vielleicht sogar der Titel? „Absolut nicht“, meinte der Torjäger, der im Wettschießen der Superstars derzeit problemlos mithält, zugleich aber „realistisch“ bleiben und an diesem Abend „jeden Norweger auf diesem Planeten glücklich sein lassen“ wollte. Dass Norwegen die jüngsten zwölf Pflichtspiele allesamt gewonnen habe, sage dennoch „etwas aus“. Das Team schreibe derzeit „Geschichte, und ich bin sehr stolz darauf, Norweger zu sein“.

Wer Haaland bei diesen Ausführungen lauschte und seine leuchtenden Augen sah, bemerkte schnell, dass sich der norwegische Ausnahmespieler auf einer ganz besonderen Reise befindet. Haaland versicherte, dass die Auftritte im norwegischen Trikot etwas Außergewöhnliches seien. „Ich habe fast dasselbe Gefühl wie vor den Champions-League-Finals“, betonte der Stürmer von Manchester City: „Es hat eine ähnliche Größenordnung.“

Für die Fans sowieso. Sie sorgen seit Tagen für Begeisterung, sie „rudern“ in den Stadien, auf Rolltreppen, sogar auf dem Times Square. Die Bilder der norwegischen Anhänger, die für „großartige Stimmung“ im Herzen New Yorks gesorgt hatten, seien „verrückt“, sagte Haaland. All das erlebte er nach seiner nächsten Gala hautnah.