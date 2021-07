Wild und sehr farbenfroh: Tottenham stellt neues Auswärtstrikot vor

In welchem Trikot Harry Kane in der kommenden Saison auflaufen wird, ist äußerst fraglich. Bleibt er bei Tottenham Hotspur, trägt er auswärts ein sehr auffallendes Jersey. Die Frage ist wohl nicht, welche Farbe es hat, sondern welche nicht?

Tottenham Hotspur will auch in der kommenden Saison ganz oben in der Premier League mitmischen. Dazu gehören auch Erfolge in der Ferne. Auswärts werden die Spieler der Spurs in einem sehr bunten Trikot auflaufen. Der Verein präsentierte nun das Auswärtstrikot für die Saison 2021/22.

Der schwarze Grund wird mit roten, blauen und gelben Farbakzenten überdeckt. Der Nike-Swoosh, das Vereins-Emblem und die Sponsoren-Logos kommen in einem Giftgrün daher. Trotz der schwarzen Hose und Stutzen wirkt das Outfit sehr auffällig. Es steht im starken Kontrast zum neuen Heimtrikot.

Wie viele andere Jerseys wird auch das Auswärts-Trikot von Tottenham zu 100 Prozent aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Negative Auswirkungen auf die Umwelt sollen dadurch minimiert werden.