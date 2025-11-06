Wilde Anfangsphase: Craiova-Trainer sieht früh Gelb-Rot

Es geht zur Sache in der Anfangsphase des Conference-League-Spiels zwischen dem SK Rapid und Craiova!

Bereits nach etwa 20 Minuten sieht der Cheftrainer der Gäste die Gelb-Rote Karte. Die erste Verwarnung bekam er in der 12. Minute für zu starkes Beschweren, die zweite dann nach einer Auseinandersetzung mit Rapids Tobias Guliksen.

Die Szene im VIDEO:

Zudem sind mit Ercan Kara, Nikolaus Wurmbrand und Matthias Seidl bereits drei Rapidler nach einer guten halben Stunde mit Gelb belangt worden.

SK Rapid gegen Craiova JETZT LIVE bei Sky Sport Austria – mit Sky Stream LIVE dabei!