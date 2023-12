Wilder Schlagabtausch in Rennes! Villarreal sichert sich den Gruppensieg

Gruppensieger Villarreal! Die Spanier gewinnen einen wilden Schlagabtausch bei Stade Rennes mit 3:2 (1:1) und beenden die Gruppe F in der Europa League als Erster. Rennes wird Tabellenzweiter.

In einer intensiven Partie, mit sechs Gelben Karten in Hälfte eins, ging Villarreal immer in Führung, doch Rennes schlug immer zurück. Den entscheidenden Treffer steuerte dann Parejo in der 80. Minute bei. In der zwölften Minute der Nachspielzeit gelang Rennes das 3:3, doch der Treffer wurden wegen einer Abseitsposition zurückgenommen.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Moreno (36.)

1:1 – Assignon (37.)

1:2 – Akhomach (62.)

2:2 – Blas (79.)

2:3 – Parejo (80.)

(Red.)/Bild: Imago