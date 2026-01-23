Wilder Schlagabtausch: Salzburg holt Auswärtssieg in Graz

Salzburg hat die vorzeitige Playoff-Qualifikation der Graz99ers in der ICE Hockey League vereitelt.

Der 4:2-Sieg des Meisters in der Steiermark am Freitagabend wurde hochintensiv geführt, am Ende setzte es 108 Strafminuten für beide Teams. Die Salzburger sind nun punktegleich mit den Grazern Zweiter hinter dem KAC, der sich bei den Pioneers Vorarlberg 5:4 durchsetzte.

Die Vienna Capitals schlugen Pustertal 4:3, der um den Einzug in die Top zehn kämpfende VSV holte mit einem 6:2 gegen die Black Wings einen klaren Heimsieg. Der HC Innsbruck verlor das Tiroler Derby beim HCB Südtirol 0:5. Olimpija Ljubljana gewann bei Fehervar 4:3.

Schlagabtausch in Graz

Im ausverkauften Grazer Eisstadion entwickelte sich von Start weg eine intensive Partie. Josh Currie musste nach einem Check gegen den Kopf schon nach zehn Minuten vorzeitig vom Eis. Salzburg legte nach einem torlosen ersten Drittel durch Michael Raffl im Powerplay schließlich vor, sah sich nach einem Grazer Doppelschlag durch Michael Schiechl (28.) und Nick Bailen (30./PP) aber einem Rückstand hinterherlaufen.

In einem weiter hart geführten Schlussdrittel fielen dann nur noch Treffer ins Gehäuse von Graz-Goalie Maxime Lagace. Travis St. Denis (46.) und Florian Baltram (52.) sorgten mit ihren Toren für eine neuerliche Wende, St. Denis machte 50 Sekunden vor Schluss ins leere Tor alles klar. Bei den Grazern war Marcus Vela ebenfalls wegen eines Checks gegen den Kopf da schon vom Eis. Für Korbinian Holzer und Tyler Lewington war die Partie nach einem Faustkampf schon früher zu Ende.

Baltram und Dennis Robertson mussten bei den Salzburgern verletzt vom Eis. Schon vor der Partie hatte der Titelverteidiger bekannt gegeben, dass Peter Hochkofler in dieser Saison aus gesundheitlichen Gründen kein Spiel mehr bestreiten wird können.

KAC in Feldkirch im Finish stark

Der KAC lag in Feldkirch nach 40 Minuten 2:3 zurück, legte im Schlussabschnitt aber entscheidend nach. Raphael Herburger, Fabian Hochegger und Nick Petersen trafen binnen sieben Minuten dreimal, die Pioneers konnten zwischenzeitlich nur auf 4:4 gleichziehen. Im Finish leisteten sich die Vorarlberger zu viele Strafminuten, um noch einmal gefährlich zu werden.

Für den VSV gibt es weiter die Hoffnung auf den Einzug ins Pre-Play-off. Adam Helewka mit einem Tor und zwei Assists sowie Dylan MacPherson mit drei Assists waren die Punktehamster beim Heimsieg über die Black Wings. Nach drei Toren schon in den ersten dreieinhalb Minuten zogen die Villacher in der 42. Minute auf 4:1 davon und ließen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Für die Capitals traf Jeremy Gregoire schon in den ersten neun Minuten im Doppelpack. Die Pustertaler kamen immer heran und glichen durch Rok Ticar in der 44. Minute auch zum 3:3 aus. Linden Vey (50.) brachte die Wiener vor den finalen zehn Minuten noch einmal in Führung. Dabei sollte es bleiben.

(APA) / Bild: GEPA