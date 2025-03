Wildes Gerücht aus Spanien: Bayern an van Dijk dran?

Zumindest soll der Liverpool-Kapitän einem spanischen Medienbericht zufolge offen sein für einen Wechsel zu den Bayern.

Die Gerüchte von Fichajes kann Sky allerdings nicht bestätigen. Der FC Bayern verfolgt nach wie vor den Plan, zukünftig Gehalt einzusparen. In diese Philosophie würde eine Verpflichtung von Virgil van Dijk nicht hineinpassen, soll der 33-Jährige beim FC Liverpool doch 13 bis 14 Millionen Euro im Jahr kassieren.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass die Münchner zur Spieleberateragentur ROOF, von der unter anderem die FCB-Profis Serge Gnabry, Konrad Laimer und Leon Goretzka vertreten werden – und eben auch van Dijk, ein gutes Verhältnis pflegen.

Liverpool bei van Dijk optimistisch

Liverpool, der Ex-Klub von Jürgen Klopp, zeigt sich in der Causa van Dijk derweil optimistisch. Eine Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers soll nach wie vor das Ziel sein.

Van Dijk trägt seit dem Winter 2018, damals kam er für rund 85 Millionen Euro vom FC Southampton, das Trikot der Reds. Seitdem absolvierte der Nationalverteidiger der Niederlande insgesamt 311 Pflichtspiele für den aktuellen Spitzenreiter der Premier League, erzielte dabei 26 Tore und legte 13 weitere Treffer vor.

Mit Liverpool holte van Dijk unter anderem die Champions League in 2018/19, die Meisterschaft in 2019/20, die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in 2020 und den FA Cup in 2021/22. Außerdem wurde der Innenverteidiger in 2019 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago