Williams-Teamchef bestätigt Interesse an Schumacher

Teamchef Jost Capito hat sich zum offenen Cockpit bei Williams geäußert und dabei zumindest indirekt großes Interesse an Mick Schumacher gezeigt.

Während bei Williams Alex Albon fest im Sattel sitzt, ist die Zukunft von Nicholas Latifi weiter offen. Der Vertrag des Kanadiers, der seit 2020 für Williams in der Formel 1 fährt, läuft am Saisonende aus. Ein Verbleib Latifis, der als einziger Pilot in der laufenden Saison noch keinen WM-Punkt auf dem Konto hat, wird immer unwahrscheinlicher. Capito sprach am Sky Mikrofon über die Cockpit-Besetzung für 2023.

„Na klar schaut man drauf, was die anderen Fahrer so machen. Bei uns ist der zweite Fahrer noch nicht fix. Wir halten uns alle Möglichkeiten offen und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Einmal bei den erfahrenden Fahrern, die noch nirgendwo unterschrieben haben, aber es gibt auch viele aufstrebende Fahrer, wenn man sieht, was sich in der Formel 2 tut. Da gibt es einige gute Fahrer, die einen Platz in der Formel 1 verdient haben“, meinte der 63-jährige Deutsche in Monza.

Capito, dem ein gutes Verhältnis zu Haas-Teamchef Günther Steiner nachgesagt wird, betonte zudem, dass sich Williams bei der Fahrerwahl noch Zeit lassen und die Entwicklungen auf dem Fahrermarkt genau beobachten werde. „Wir müssen auch sehen, was die anderen Teams machen. Wir haben auch Kontakte zu den anderen Teamchefs und man weiß relativ gut, was da im Hintergrund läuft“, erklärte der Williams-Teamchef.

Bei Haas wiederum ist die Zukunft von Schumacher noch offen. Während Teamkollege Kevin Magnussen auch im kommenden Jahr für den US-Rennstall an den Start gehen wird, steht Schumacher noch ohne Vertrag da. Capito bestätigte, dass der 23-Jährige bei Williams ein Thema sei. „Der Mick ist sehr schnell und ein guter Typ. Er müsste auf jeder Liste stehen von den Teams, die noch einen Sitz frei haben“, machte Capito deutlich.

