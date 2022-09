Williams trennt sich nach der Saison von Latifi

Nach der aktuellen Saison in der Formel 1 werden Williams Racing und Nicholas Latifi nicht mehr zusammenarbeiten.

Das gab der Rennstall am Freitag offiziell bekannt. „Williams Racing und Nicholas Latifi werden sich am Ende der Saison 2022 trennen. Wir möchten Nicky für sein Engagement und seine harte Arbeit in den letzten drei Jahren danken und wünschen ihm alles Gute für die nächsten Schritte seiner Karriere“, heißt es in einer Mitteilung von Williams.

Als mögliche Nachfolger für den Kanadier werden seit geraumer Zeit unter anderem der deutsche Haas-Pilot Mick Schumacher und Nyck de Vries gehandelt. Der Niederländer, der bei seinem F1-Debüt im Williams in Monza spektakulär auf den neunten Rang gefahren war, hatte zuletzt Gespräche mit dem britischen Rennstall bestätigt und diesen als „logische Option“ für ein Engagement in der Formel 1 bezeichnet.

(sport.sky.de)/Bild: Imago