Wilson bei Giants nur noch Quarterback Nummer drei

Der Absturz von Footballstar Russell Wilson geht weiter. Am Wochenende wird Jameis Winston in der US-Profiliga NFL für die New York Giants als Quarterback auflaufen, da die Nummer eins Jaxson Dart noch mit den Folgen einer Gehirnerschütterung kämpft. Wilson, der die Seattle Seahawks 2014 zum Super-Bowl-Triumph geführt hatte, ist damit nur noch dritte Wahl.

Mike Kafka, der bei den Giants zu Wochenbeginn den entlassenen Brian Daboll als Headcoach beerbt hatte, gab die Beförderung für Winston am Mittwoch bekannt. Dart (22) hatte Wilson (36) Ende September als Starting Quarterback abgelöst.

Am vergangenen Spieltag hatte Rookie Dart im Spiel bei den Chicago Bears im letzten Viertel beim Stand von 17:10 nach einem heftigen Treffer nicht weitermachen können. Wilson übernahm, die Giants verloren 20:24. Nun darf sich Winston, Nummer-eins-Pick im Draft 2015, empfehlen.

(SID) / Bild: Imago