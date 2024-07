Wimbledon: De Minaur im Viertelfinale

Der Australier Alex de Minaur setzt in einer starken Saison auch in Wimbledon zum Höhenflug an. Der 25-Jährige aus Sydney schaffte mit einem 6:2, 6:4, 4:6, 6:3-Erfolg gegen den 20-jährigen Franzosen Arthur Fils erstmals in London den Sprung ins Viertelfinale. Weiter ging es für de Minaur noch nie bei einem Majorevent.

Seinen Gegner für das Duell um das Halbfinale ermitteln in einer mit Spannung erwarteten Partie der serbische Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und der Däne Holger Rune. Das Aufeinandertreffen der beiden Ex-Schützlinge von Boris Becker steigt am Abend bei dem Rasen-Klassiker.

De Minaur hatte zuletzt auch in Paris das Viertelfinale erreicht, hatte sich dann aber Alexander Zverev geschlagen geben müssen.

