Wimbledon live und exklusiv auf Sky: Das ist der Spielplan am Montag

Am Montag beginnt der Rasen-Klassiker von Wimbledon. Mit Novak Djokovic darf traditionell der Titelverteidiger die erste Partie auf dem Center Court spielen. Auch Stefanos Tsitsipas und Publikumsliebling Andy Murray steigen schon am ersten Tag ins Turnier ein. Die Ansetzungen an Tag 1 in Wimbledon.

Centre Court (ab 14:30 Uhr)

Novak Djokovic (SRB/1) – Jack Draper (GBR)

Sloane Stephens (USA) – Petra Kvitova (CZE/10)

Andy Murray (GBR) – Nikoloz Basilashvili (GEO)

Court Nr. 1 (ab 14:00 Uhr)

Monica Niculescu (ROU) – Aryna Sabalenka (BLR/2)

Stefanos Tsitsipas (GRE/3) – Frances Tiafoe (USA)

Iga Swiatek (POL/7) – Su-Wei Hsieh (TPE)

Court Nr. 2 (ab 12:00 Uhr)

Fiona Ferro (FRA) – Garbiñe Muguruza (ESP/11)

Federico Delbonis (ARG) – Andrey Rublev (RUS/5)

Daniel Evans (GBR/22) – Feliciano López (ESP)

Mihaela Buzarnescu (ROU) – Venus Williams (USA)

Court Nr. 3 (ab 12:00 Uhr)

Katie Swan (GBR) – Madison Keys (USA/23)

Xinyu Wang (CHN) – Sofia Kenin (USA/4)

Marco Cecchinato (ITA) – Liam Broady (GBR)

Denis Shapovalov (CAN/10) – Philipp Kohlschreiber (GER)

Court 4 (ab 12:00 Uhr)

Marcelo Tomás Barrios Vera (CHI) – Kevin Anderson (RSA)

Varvara Gracheva (RUS) – Petra Martic (CRO/26)

Jessica Pegula (USA/22) – Caroline Garcia (FRA)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) – Pablo Andújar (ESP)

Court 5 (ab 12:00 Uhr)

Jodie Burrage (GBR) – Lauren Davis (USA)

Mackenzie McDonald (USA) – Karen Khachanov (RUS/25)

Dusan Lajovic (SRB) – Gilles Simon (FRA)

Court 6 (ab 12:00 Uhr)

Polona Hercog (SLO) – Danielle Collins (USA)

Roberto Carballés Baena (ESP) – Vasek Pospisil (CAN)

Soonwoo Kwon (KOR) – Daniel Masur (GER)

Court 7 (ab 12:00 Uhr)

Denis Kudla (USA) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP/30)

Marie Bouzkova (CZE) – Vera Zvonareva (RUS)

Ann Li (USA) – Nadia Podoroska (ARG)

Ons Jabeur (TUN/21) – Rebecca Peterson (SWE)

Court 8 (ab 12:00 Uhr)

Ekaterina Alexandrova (RUS/32) – Laura Siegemund (GER)

Oscar Otte (GER) – Arthur Rinderknech (FRA)

Pablo Cuevas (URU) – Laslo Djere (SRB)

Court 9 (ab 12:00 Uhr)

Maria Camila Osorio Serrano (COL) – Anna Kalinskaya (RUS)

Pedro Martínez (ESP) – Stefano Travaglia (ITA)

Donna Vekic (CRO) – Anastasia Potapova (RUS)

Court 10 (ab 12:00 Uhr)

Andreas Seppi (ITA) – Joao Sousa (POR)

Lloyd Harris (RSA) – Ricardas Berankis (LTU)

Liudmila Samsonova (RUS) – Kaia Kanepi (EST)

Court 11 (ab 12:00 Uhr)

Facundo Bagnis (ARG) – Miomir Kecmanovic (SRB)

Irina-Camelia Begu (ROU) – Katie Volynets (USA)

Tereza Martincova (CZE) – Alison Riske (USA/28)

Zhizhen Zhang (CHN) – Antoine Hoang (FRA)

Court 12 (ab 12:00 Uhr)

John Millman (AUS) – Roberto Bautista Agut (ESP/8)

Christopher O’Connell (AUS) – Gael Monfils (FRA/13)

Karolina Pliskova (CZE/8) – Tamara Zidansek (SLO)

Maria Sakkari (GRE/15) – Arantxa Rus (NED)

Court 14 (ab 12:00 Uhr)

Svetlana Kuznetsova (RUS) – Lesley Pattinama Kerkhove (NED)

Reilly Opelka (USA/27) – Dominik Koepfer (GER)

Kristina Mladenovic (FRA) – Elena Rybakina (KAZ/18)

nicht vor 18:00 Uhr: Sebastian Korda (USA) – Alex De Minaur (AUS/15)

Court 15 (ab 12:00 Uhr)

Veronika Kudermetova (RUS/29) – Viktorija Golubic (SUI)

Misaki Doi (JPN) – Claire Liu (USA)

Marc Polmans (AUS) – Yen-Hsun Lu (TPE)

Shelby Rogers (USA) – Samantha Stosur (AUS)

Court 16 (ab 12:00 Uhr)

Jiri Vesely (CZE) – Yannick Hanfmann (GER)

Madison Brengle (USA) – Christina McHale (USA)

Cristian Garin (CHI/17) – Bernabé Zapata Miralles (ESP)

Court 17 (ab 12:00 Uhr)

Danielle Lao (USA) – Katie Boulter (GBR)

Egor Gerasimov (BLR) – Jay Clarke (GBR)

Diego Schwartzman (ARG/9) – Benoit Paire (FRA)

Lin Zhu (CHN) – Mona Barthel (GER)

Court 18 (ab 12:00 Uhr)