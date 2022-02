Wimmer: „Müssen uns hinterfragen, was das heute für eine Leistung war“

via

via Sky Sport Austria

Für Rapid ist der Europacup zu Ende. Die Wiener verloren am Donnerstagabend das Sechzehntelfinal-Rückspiel der Fußball-Europa-Conference-League bei Vitesse Arnheim mit 0:2 (0:2) und mussten nach einem 2:1 vor einer Woche damit das Aus zur Kenntnis nehmen.

Innenverteidiger Kevin Wimmer nach dem Spiel im Sky-Interview: „Schlechter kann man nicht in ein Spiel starten. Wir waren nicht fähig eine zwingende Chance herauszuspielen. Dann kannst du unterm Strich nicht weiterkommen. Wir haben uns viel vorgenommen, wollten aggressiv sein. Erste Halbzeit haben wir einfach schlechten Fußball gespielt ober besser gesagt gar keinen Fußball. Das Ausscheiden ist sehr schmerzhaft. Wir müssen uns hinterfragen, was das heute für eine Leistung war. Wir müssen aber trotzdem wieder schnell nach vorne schauen. Wir müssen in das obere Play-off kommen. Alles andere ist unwichtig.“