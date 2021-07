via

Kevin Wimmer kann den Elfmeterpfiff gegen ihn im Sky-Interview nach dem Spiel nicht wirklich nachvollziehen. Als Hauptgrund für die 0:2-Niederlage gegen Hartberg will der Rapid-Neuzugang die Entscheidung aber nicht ausmachen. “So kann man in keinen Bundesligaspiel auftreten”, kritisierte Wimmer den vor allem in der ersten Hälfte schwachen Auftritt seiner Mannschaft.