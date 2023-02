Windverzögerung in Pebble Beach – Schwab auf 101. Zwischenrang

Starker Wind an der kalifornischen Küste hat am Samstag das PGA-Golfturnier in Pebble Beach verzögert.

Kein Spieler brachte seine dritte Runde auf einem der drei Kurse zu Ende. Matthias Schwab lag nach acht absolvierten Löchern auf Platzstandard. Mit insgesamt zwei Schlägen über Par rangierte der Steirer auf dem 101. Zwischenrang. Der Cut der besten 65 Spieler erfolgt beim mit neun Millionen US-Dollar (8,23 Mio. Euro) dotierten Pro-Am Turnier erst nach drei Runden.

Wegen des wetterbedingten Abbruchs am Samstag wird die Traditionsveranstaltung erst am Montag beendet. Mitte der dritten Runde führte der US-Amerikaner Peter Malnati. Schwab lag 14 Schläge zurück.

(APA)/Bild: Imago