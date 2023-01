via

via Sky Sport Austria

Die Winnipeg Jets marschieren in der NHL weiter in Richtung Playoffs. Die Kanadier besiegten am Sonntagabend die Arizona Coyotes mit 2:1.

Pierre-Luc Dubois und Blake Wheeler erzielten die Tore für Winnipeg. In den Standings führen die Jets die Central Division vor den Dallas Stars an und sind punktbestes Team im Westen.

Alle Ergebnisse vom Sonntag:

Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 2:1

Carolina Hurricanes – Vancouver Canucks 3:4 SO

New York Rangers – Montreal Canadiens 1:2

(Red.)

Bild: Imago