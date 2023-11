Winter-Abgang! Offensiv-Star verlässt Leipzig

Überraschung bei RB Leipzig! Emil Forsberg verlässt den amtierenden DFB-Pokalsieger bereits im kommenden Wintertransferfenster.

Nach Sky Informationen zieht es den Schweden in die MLS in die USA. Forsberg bleibt zwar ein Roter Bulle, wechselt aber nach New York zu den NY Red Bulls. Sky kann Berichte der BILD-Zeitung bestätigen.

Forsberg Klubikone bei RB Leipzig

Zuletzt schien ein Abgang im Winter eher unrealistisch, RB Leipzig plante mit dem Offensivmann, der für die Sachsen bereits 318 Pflichtspiele absolvierte und noch über einen Vertrag bis 2025 verfügt. Im Sommer zeigte Ajax Amsterdam vergeblich Interesse.

Jetzt aber die Wende: Forsberg verlässt Leipzig und schließt sich im Winter New York an. Der 32-Jährige stand noch am Sonntagabend in der deutschen Bundesliga gegen den SC Freiburg (3:1) in Marco Roses Startelf.

Bild: Imago