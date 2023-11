Winter Wonderland in Wattens: WSG hadert mit Trainingsbedingungen

Schöner Anblick sorgt für schwierigste Bedingungen: Die WSG Tirol leidet unter dem aktuellen Schneefall in Tirol und muss auch bei den Trainingseinheiten umplanen.

Da das komplette Spielfeld des Trainingszentrums in Wattens von Schnee bedeckt ist, ist aktuell an die geplanten Einheiten auf dem Rasen nicht zu denken. In den nächsten Tagen soll allerdings die Möglichkeit geschaffen werden in Innsbruck zumindest Teile des Trainings auf dem Spielfeld absolvieren zu können.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von WSG Tirol (@wsgtirol)

In jedem Fall sorgen die Wetterbedingungen für alles andere als eine optimale Vorbereitung für das WSG-Duell gegen den SK Rapid (Samstag ab 16 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 3!).

(Red.)