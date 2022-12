„Wir haben Geschichte für Afrika geschrieben“: Die Stimmen zu Marokkos historischem Sieg

via

via Sky Sport Austria

Marokko hat es bei der WM in Katar sensationell als erste afrikanische Mannschaft in der WM-Geschichte in ein Halbfinale geschafft.

Mit 1:0 setzten sich die Marokkaner gegen Favorit Portugal durch. En-Nesyri erzielte in der 42. Minute das Goldtor. Was dieser Sieg für Marokko und für den Kontinent Afrika bedeutet wird deutlich in den Reaktion klar.

Die Reaktionen zum Spiel:

Walid Regragui (Marokko-Trainer): „Wir hatten viele Verletzte vor der WM, aber wir haben uns reingebissen. Vor allem haben wir den Spirit geschaffen. Heute ist Afrika wieder auf der Landkarte des Fußballs. Wir haben dagegen gehalten und jeder hat für jeden gekämpft. Wir haben Geschichte für Afrika geschrieben und ich bin sehr, sehr glücklich.“

Sofyan Amrabat (Marokko-Mittelfeldspieler): „Es ist wirklich, wirklich, wirklich unglaublich. Ich bin so stolz. Wir verdienen das zu 1.000 Prozent. Das ist es, wie wir kämpfen und wie wir spielen, mit unseren Herzen, für unser Land und unsere Menschen. Wir hatten einige Verletzungen, und drei Verteidiger zu haben, die reinkommen und so verteidigen, großer Respekt. Großer Respekt, für alle – für die Fans, für den Trainer, für alle.“

Fernando Santos (Portugal-Trainer): „In der ersten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten, es hat lange gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind. Die Spieler wollten, aber wir konnten unsere Stärken nicht voll ausspielen, auch wenn wir Torchancen hatten. Der Schiri hätte in einigen Situationen Foul pfeifen können, aber allgemein denke ich nicht, dass er Schuld ist. Wir hätten mehr tun können, das haben wir nicht geschafft, dafür sollten wir nicht den Schiedsrichter verantwortlich machen.“

Pepe (Portugal-Kapitän): „Wir haben das Spiel kontrolliert, aber kein Tor geschossen. Wir sind natürlich traurig und wissen, dass wir jeden besiegen können, dennoch hat es heute nicht gereicht. Sie kommen in der ersten Halbzeit einmal vor unser Tor und treffen. Jeden unserer Spielzüge haben sie mit Fouls unterbrochen, aber der Schiedsrichter hat kaum eingegriffen. Der Tormann verzögert das Spiel, viele kleine Fouls, aber der Schiedsrichter gibt keine Gelbe Karte.“

Bruno Fernandes (Portugal-Mittelfeldspieler): „Ich finde es sehr merkwürdig, dass bei uns ein Schiedsrichter pfeift, dessen Nation noch im Turnier ist. Und dieser Schiedsrichter pfeift nicht Champions League.“

(APA)/Bild: IMAGO