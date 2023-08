„Wir hatten unsere Momente, aber…“: Die Stimmen zum CL-Quali-Aus von Sturm Graz

Die Reaktionen zum Champions-League-Qualifikationsspiel Sturm Graz gegen PSV Eindhoven (1:3/gesamt 2:7) im Überblick.

Christian Ilzer (Sturm-Trainer) via ORF: „Wir hatten heute unsere Momente, aber ins Wanken haben wir sie nicht gebracht. Die erste halbe Stunde haben wir gezeigt, was in uns steckt. Wir gehen in Führung, das Stadion war super da. In der Situation, wo De Jong liegt, ist Energie verloren gegangen, und PSV hat sofort gezeigt, welche Klasse sie haben. Aus diesen zwei Situationen kriegen wir wahrscheinlich in der österreichischen Bundesliga keine Tore. Wir sind zu tief gefallen, zu passiv geworden und wurden sofort bestraft.“

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän): „Unser Ziel war eine Reaktion zu zeigen auf ein Spiel, das nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Eindhoven ist eine Weltklassemannschaft, da sieht man, welche Qualität die haben. Wir haben es die ersten 30 Minuten ganz gut angelegt. Es war eine Reaktion, aber in Summe war das eindeutig. Der Schuss zum 1:1 war zu verteidigen, und das 1:2 war auch zu einfach. Das wird auf diesem Niveau bestraft, das haben wir gewusst.“

Jusuf Gazibegovic (Sturm-Verteidiger): „Das war ein überragender Gegner, die nutzen jeden Fehler aus. Da darfst du keine Sekunde schlafen oder zu spät sein. Sie haben bewiesen, dass sie eine Weltklassemannschaft sind, und ich glaube, dass sie heuer weit kommen können.“

Peter Bosz (Eindhoven-Trainer): „Ich finde wir haben verdient gewonnen, in einer guten Atmosphäre. Ich bin von beiden Fanlagern angetan. Wir müssen in der ersten Halbzeit besser verteidigen. Jedes Spiel ist eine Lernphase. Sturm Graz war in den ersten 30 Minuten sehr stark im schnellen Umschaltspiel und bei Standards.“

Andre Ramalho (Eindhoven-Verteidiger): „Wir waren bereit in beiden Spielen. Wir wussten, wenn wir nicht wach genug sind, würde uns Sturm wehtun. Wir haben das heute gesehen zum Start. Sturm war wach, war bissig. Aber wir hatten eine gute Ausgangsposition vom Hinspiel, das hat es leichter gemacht.“

