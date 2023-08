WAC und Klagenfurt starten Freikarten-Aktion für Hochwasser-Helfer

Die beiden Kärntner Bundesligisten Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt starten eine Freikarten-Aktion für alle Einsatzkräfte, die in den vergangenen Tagen bei der Bekämpfung gegen den Starkregen und das Hochwasser geholfen haben.

„Am Samstag rückte der Fußball in den Hintergrund! Aufgrund der schweren Unwetter und der hohen Beanspruchung der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung musste das Kärntner Derby zwischen den Violetten und dem WAC kurzfristig verlegt werden, der Kracher der zweiten Runde in der ADMIRAL Bundesliga steigt nun am Mittwoch (20.30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt haben die Verantwortlichen der Austria den Entschluss gefasst, alle Helferinnen und Helfer unter dem Motto „Wir sagen Danke“ zu diesem Match einzuladen“, schreibt Austria Klagenfurt.

WAC lädt zum Heimspiel gegen Lustenau ein

„Der RZ Pellets WAC lädt gemeinsam mit dem Land Kärnten am kommenden Samstag, den 12.08. um 17 Uhr, zum Dank für ihren unermüdlichen Einsatz gegen den Starkregen und das Hochwasser alle Einsatzkräfte zum Spiel gegen den SC Austria Lustenau ein“, schreibt der Wolfsberger AC.



Zudem gibt es zur Freikarte auch noch einen Bier- bzw. Getränkegutschein dazu. Außerdem bedankt sich der Bundesligist bei der „Kärntner Landesregierung rund um Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner, die die Einladungsaktion unterstützen.“

Wir sagen Danke! 🚒👨🏻‍🚒👮🏻‍♀️ Der RZ Pellets WAC lädt gemeinsam mit dem Land Kärnten am kommenden Samstag zum Dank für ihren unermüdlichen Einsatz gegen den Starkregen und das Hochwasser alle Einsatzkräfte zum Spiel gegen den SC Austria Lustenau ein! https://t.co/EWPe7MEVQM — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) August 7, 2023

