“Wir sind alle hungrig” – Leipzig braucht gegen Erdogan-Klub einen Sieg

RB Leipzig trifft zum Auftakt der Champions League am Dienstagabend auf den kriselnden Erdogan-Klub FK Basaksehir. Die Sachsen brauchen in der Hammer-Gruppe H einen Sieg.

Trotz stark reduzierter Zuschauerzahlen startet RB Leipzig am Dienstag voller Elan in sein neues Champions-League-Abenteuer. 63 Tage nach dem Halbfinal-Aus gegen Paris St. Germain stehen die Sachsen gegen FK Basaksehir gleich unter Druck. Bei einer Niederlage könnte der Traum vom Einzug in die K.o.-Runde schnell platzen, heißen die weiteren Gegner doch Paris und Manchester United.

“Wir wissen, dass wir eine anspruchsvolle Gruppe erwischt haben”, sagte Trainer Julian Nagelsmann, dessen Team nur noch vor 999 statt vor 8500 Zuschauern spielen darf. Die Leipziger Behörden hatte dies am Montag wegen steigender Infektionszahlen empfohlen. “Wir sind alle hungrig und haben letzte Saison gesehen, was man erreichen kann”, sagte Keeper Peter Gulacsi.

Mut machen den Leipzigern die guten Auftritte in der Liga. Mit dem 2:0 (1:0) beim FC Augsburg am Wochenende verteidigte RB die Tabellenführung in der Bundesliga, auch, weil sich die Mannschaft stetig entwickelt. “Wir sind mit dem Ball vielleicht noch präziser geworden und unser Gegenpressing hat sich sehr verbessert”, meinte Gulacsi.

In der letzten Saison schrieb RB in der Königsklasse Geschichte, zog nach Siegen über Tottenham Hotspur und Atletico Madrid ins Halbfinale ein, dort war nach dem 0:3 gegen Paris St. Germain Endstation. “Es ist ein seltsames Gefühl, dass es jetzt schon wieder losgeht. Aber wir freuen uns drauf”, sagte Nagelsmann.

Meistertitel gefolgt vom Absturz

Gegner Basaksehir gibt Rätsel auf. Mitte Juli sorgte der vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan protegierte Klub mit dem Gewinn des Meistertitels europaweit für Schlagzeilen, dann folgte der Absturz. In der Liga rangiert der Titelträger nach fünf Spielen im Tabellenkeller. Immerhin gelang am Wochenende beim 2:0 gegen Trabzonspor der erste Sieg.

“Sie haben in der Corona-Zeit den Umbruch verpasst”, sagte Türkei-Experte Fatih Demireli, Chefredakteur des Magazins Socrates, dem SID. Der Kader ist überaltert. Abwehrchef Alexandru Epureanu (34), Top-Stürmer Edin Visca (30) sowie die Alt-Stars Martin Skrtel (35) und Demba Ba (35) sind längst in die Jahre gekommen.

Basaksehir war bis 2014 eine Betriebsmannschaft der Istanbuler Stadtverwaltung, gilt als Retortenverein. Klubboss Göksel Gümüsdag ist mit einer Nichte von Erdogans Frau verheiratet und AKP-Mitglied. Das nötige Geld für den märchenhaften Aufstieg soll Basaksehir aus regierungsnahen Kreisen bezogen haben.

Auf dem Feld erwartet RB die Türken ähnlich defensiv wie Augsburg. Deshalb dürfte es kaum Änderungen geben. Für Neuzugang Benjamin Henrichs wird wohl Kevin Kampl nach auskurierten Rückenbeschwerden auflaufen, vorne empfahl sich Yussuf Poulsen für einen Startelf-Einsatz. Fraglich blieb, ob Amadou Haidara nach seinem positiven Coronatest mitwirken darf.

