“Wir waren alles Helden”: Die Reaktionen zum EM-Viertelfinale

Die ersten zwei Spiele des EM-Viertelfinales sind zu Ende: In zwei dramatischen, aber höchst unterschiedlichen Partien sicherten sich Spanien und Italien die begehrten Plätze im Halbfinale. Für Belgien und die Schweiz ist nach einem starken Turnier der Traum vom großen Coup jedoch geplatzt.

Reaktionen zum Fußball-EM-Viertelfinale Belgien – Italien (1:2):

Roberto Mancini (Teamchef Italien): “Wir haben den Sieg verdient. Es war ein außergewöhnliches Spiel von uns. Um eine Mannschaft wie Belgien zu schlagen, muss jeder eine großartige Leistung bringen, und genau das haben wir geschafft. Wir hatten nur in den letzten zehn Minuten Probleme, weil wir müde geworden sind. Wir hatten kein Minimalziel für dieses Turnier, wir wollten so viel erreichen wie möglich. Es sind noch zwei Partien, wir werden sehen, was passiert. Jetzt genießen wir diesen Sieg, dann denken wir an den Gegner.”

Thibaut Courtois (Tormann Belgien): “Das trifft uns hart, auch wenn wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Es hätte so oder so ausgehen können, aber Italien hat verdient gewonnen.”

Kevin de Bruyne (Mittelfeldspieler Belgien): “Wir haben alles versucht, um zu gewinnen. Der Ball ist nicht in Tor gegangen.”

Reaktionen zu Schweiz – Spanien (1:3 i.E.):

Vladimir Petkovic (Teamchef Schweiz): “Wir waren alles Helden, die Spieler waren Helden auf dem Feld. Heroisch über 120 Minuten. Sie hätten es verdient gehabt, weiterzukommen, aber sie waren auch müde. Gegen die Spanier ist es schon ohne Rote Karte schwierig, weil sie auch bei elf gegen elf den Ball in den eigenen Reihen halten können. Es gibt mehr positive als negative Gefühle.”

Xherdan Shaqiri (Kapitän und Torschütze Schweiz): “Ich bin wirklich stolz auf das Team. Elfer sind ein bisschen 50:50. Ich finde, heute hat uns ein bisschen Glück gefehlt.”

Luis Enrique (Teamchef Spanien): “Ich habe von Beginn an gesagt, dass wir eines von sieben oder acht Teams sind, das – ohne Übertreibung – dieses Turnier gewinnen kann. Jetzt sind wir eines von vier. Wir wollen jetzt alle ins Finale und dort gewinnen.”

Unai Simon (Tormann Spanien): “Der Fußball war gerecht, und wir sind die gerechten Gewinner. Es ist ein sehr euphorischer Moment. Wir hätten das Spiel aber schon früher entscheiden müssen.” Zu seiner Ernennung zum “Man of the Match”: “Er (Schweiz-Tormann Yann Sommer, Anm.) hätte die Auszeichnung als wertvollster Spieler verdient gehabt.”

Gerard Moreno (Stürmer Spanien): “Wir hatten zahlreiche Chancen, ja. Aber wie in jedem anderen Spiel bisher waren wir die bessere Mannschaft.”

