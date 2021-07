“Wir waren da, als es zählte”: England entfacht Final-Euphorie nach Kraftakt

via

via Sky Sport Austria

Das Finale im heimischen Wembley-Stadion ist für die englische Fußballnationalmannschaft perfekt: nach dem 2:1-Sieg gegen Dänemark in der Verlängerung steht das Team von Coach Gareth Southgate erstmals in einem EM-Finale. Nach dem Kraftakt ist die Euphorie so nochmals gewachsen.

Gareth Southgate (England-Teamchef): “Wir wussten, dass das Spiel nicht so leicht vonstattengehen würde wie das in Rom (4:0 gegen Ukraine, Anm.). Wir haben den Spielern gesagt, dass sie Resilienz beweisen, dass sie sich möglicherweise von Rückschlägen erholen werden müssen – und das haben sie getan. Ich bin so stolz auf die Spieler. Es war ein unglaublicher Anlass, hier dabei zu sein. Die Fans waren die ganze Nacht unglaublich.”

Raheem Sterling (England-Spieler): “Was das für dieses Land bedeutet, hat man heute gesehen. Die Energie, die Atmosphäre, das war top. Jetzt feiern wir ein bisschen, ab morgen liegt dann der Fokus auf Italien. Wir haben einen guten Team-Spirit gezeigt und das Spiel gedreht. Wir wussten, dass es schwierig wird, aber wir mussten geduldig bleiben.”

Harry Kane (England-Kapitän): “Unglaublich, was für ein Spiel. Große Anerkennung an Dänemark. Es war echt hart. Wir waren da, als es zählte. Noch ein weiteres Spiel zuhause – wir können es kaum erwarten.”

Zum Elfmeter: “Es war nicht der beste Elfmeter, den ich geschossen habe.”

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.