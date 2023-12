Wirbel bei Barca! Präsident ändert offenbar Xavis Kader

Der FC Barcelona ist bereits fix für das Achtelfinale der UEFA Champions League qualifiziert. Das Spiel bei Schlusslicht Royal Antwerpen (heute um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) ist für die Katalanen daher eher unbedeutend. Vor dem CL-Duell herrscht bei Barca jedoch Aufregung.



Der Grund: Nach Informationen des Senders „RAC1“ hat sich Präsident Joan Laporta in die Kaderplanungen von Trainer Xavi eingemischt und veranlasst, dass Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan, Ronald Araujo zum Kader gehören und mit nach Belgien reisen. Ursprünglich sollte das Trio geschont werden und aus Gründen der Belastungssteuerung in Barcelona bleiben.

Die spanische Sporttageszeitung „as“ schrieb: „Sollte sich diese Einmischung bestätigen, stünden wir vor einem sehr gefährlichen Präzedenzfall, denn bis jetzt haben wir noch nie erlebt, dass ein Präsident als Trainer agiert und dem Trainer Anweisungen gibt, eine Kaderliste neu zu erstellen.“

Der FC Barcelona hat wenige Stunden nach der ersten Verkündung des Kaders für das Antwerpen-Spiel eine erneute Spielerliste bekanntgegeben, auf der die drei zunächst fehlenden Lewandowski, Gündogan und Araujo plötzlich doch auftauchten. Laut Medienberichten hatte Xavi das Trio für die Liga-Partie am Samstag gegen den FC Valencia eigentlich schonen wollen.

Barca gab auch eine offizielle Stellungnahme zu den Gründen für die Änderungen im Kader ab: „Die Mannschaft reist nicht direkt nach dem Spiel wieder ab, sondern bleibt wegen logistischen Problemen in Antwerpen. Sie trainiert daher am Donnerstag vermutlich nochmals dort, das Trio soll bei der Einheit dabei sein.“ Ob Lewandowski, Gündogan und Araujo in Antwerpen zum Einsatz kommen werden, bleibt aber offen.

Bild: Imago