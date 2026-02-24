Wirbel vor dem OÖ-Derby: Kuriose Mail sorgt für Aufsehen

Am 4. März um 20.30 Uhr steht zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen das OÖ-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK im Halbfinale des ÖFB-Cups an. Es wird wieder eine hitzige Partie erwartet, indes sorgt eine im Netz kursierende Mail vor dem Spiel für aufsehen.

Es geht um den Einzug in das Pokalfinale, daher war die Nachfrage, für das inzwischen fast ausverkaufte Match, sehr groß. Ein Anhänger des LASK stellte offenbar eine Ticketanfrage – und erhielt daraufhin eine sehr spezielle Antwort aus der Marketingabteilung der SV Ried.

„Als LASK-Fan haben Sie Tickets über den LASK zu kaufen! Dort gibt es ab heute 13 Uhr unseres Wissens nach Gästesektor Tickets für das Cup Spiel zu kaufen. Wie wir unsere Tickets verkaufen, ist unsere Sache und werden wir mit Ihnen nicht diskutieren“, antwortete die Marketingabteilung auf die Ticketanfrage des LASK-Fans.

SV Ried Präsident Thomas Gahleitner bezog gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten Stellung: „Wir goutieren diese Wortwahl nicht. Man muss aber leider dabei auch entsprechende Beleidigungen, die im Vorfeld gefallen sind, beachten. Dann erscheint das alles in einem anderen Licht. Trotzdem gehört sich so etwas nicht.“

(red.) / Bild: APA