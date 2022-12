Wird Katar die fairste WM der Geschichte?

Während 2006 noch 28 Spieler im Turnierverlauf vom Platz gestellt wurden, sind bei der laufenden WM bislang lediglich zwei Spieler frühzeitig des Feldes verwiesen worden. Die Anzahl der Platzverweise nahm von der Deutschland-WM bis zum laufenden Turnier dabei stetig ab. Vor vier Jahren in Russland gab es nur noch vier Platzverweise. Auch im Gelbe-Karten-Ranking gab es im Schnitt lediglich bei einer WM noch weniger Verwarnungen als in Katar.

Ex-FIFA-Schiedsrichter Meier: Spieler sind „disziplinierter“

Doch nicht nur die Karten, sondern auch die Anzahl an brutalen Fouls geht in Katar zurück. Noch kein Spieler musste aufgrund eines gegnerischen Fouls verletzungsbedingt das Turnier beenden. Einer der beiden Platzverweise in Katar wurde zudem erteilt, da der bereits mit Gelb verwarnte Kamerun-Spieler Vincent Aboubakar sein Trikot beim Tor-Jubel auszog.

Doch sind die Schiedsrichter oder die Spieler selbst für den Rückgang der verteilten Verwarnungen und brutalen Fouls verantwortlich? Laut dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier ist es „eine Kombination aus beiden“.

In einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick verriet der ehemalige Unparteiische, dass es dabei vor allem um die „kleineren“ Nationen geht. „Sie sind viel disziplinierter geworden. Sie haben es verstanden, wie wichtig es ist, dass man nicht vorzeitig vom Platz gestellt wird“, meinte Meier.

Doch auch die Schiedsrichter selbst spielen nach Meiers Ansicht eine Rolle in Katar: „Die Schiris haben dieses Jahr eine großzügigere Regel. Sie stellen dabei aber stets den Schutz der Spieler ins Zentrum.“

