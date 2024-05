Wird Sturm heute Meister? Die Meistergruppe ab 16 Uhr live bei Sky

Eine Ära des österreichischen Fußballs könnte am Sonntag zu Ende gehen: Denn Sturm Graz hat die Chance, die zehnjährige Dominanz der Salzburger in der ADMIRAL Bundesliga zu brechen. Im Duell mit dem LASK können sich die Steirer mit einem Sieg vorzeitig zum Meister krönen und nach dem Cup-Sieg den zweiten Titel in dieser Saison feiern. Den Matchball der Grazer und alle weiteren Spiele der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga gibt es live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Am Sonntag könnte die Entscheidung im Meisterkampf fallen, wenn Sturm Graz beim LASK zu Gast ist. Mit einem Sieg kann sich Sturm den ersten Meistertitel seit 2011 holen und das Double perfekt machen. Der LASK hat hingegen noch die Chance auf Tabellenplatz zwei und möchte mit drei Punkten gegen den Tabellenführer den Druck auf Salzburg vor dem direkten Duell weiter erhöhen. Ob sich die Grazer vorzeitig den Titel holen können, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In der Steiermark trifft zeitgleich Hartberg auf Salzburg. Nach der Niederlage gegen Rapid fehlen dem Serienmeister zwei Runden vor Schluss vier Punkte auf die Tabellenspitze. Die Partie sehen Sky Zuseher:innen ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zudem kommt es am Sonntag zum Duell zwischen Austria Klagenfurt und Rapid. Dieses Duell ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Alle Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit der Meistergruppe am Sonntag live & exklusiv bei Sky:

16:00 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1